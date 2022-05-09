UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области оккупанты заставляют предпринимателей сотрудничать с ними, - Денисова

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Херсонской области оккупанты заставляют местных предпринимателей получать временные разрешения на работу и угрожают конфискацией имущества. Россияне пытаются принудить людей к сотрудничеству. С целью давления осуществляется объезд местных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

В первую очередь под репрессии попадают производители пищевой продукции, к которым они приезжают с оружием и требуют продолжить работать.

Также рашисты ставят условия-работать можно будет только при наличии "временного разрешения" на работу от "военно-гражданских администраций". В случае отказа обещают сменить руководство и персонал предприятий.

"Такие действия российских захватчиков на временно оккупированных территориях - это военное преступление, определенный Уставом Международного военного трибунала и Римским статутом Международного уголовного суда, и нарушения норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны", - сообщила Людмила Денисова.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты совершают рэкет и пьянствуют прямо на позициях. Эти факты подтверждают перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине