В Херсонской области оккупанты вместо украинской стелы установили бюст Ленину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Ищут оружие, проверяют телефоны и компьютерную технику на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ", - говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА отметили, что оккупанты в регионе усиливают фильтрацию в канун Дня независимости. Российские военные проводят обыски и проверки.

Напомним, в Херсонском облсовете сообщили, что россияне на оккупированных территориях "охотятся" на участников АТО, сотрудников СБУ и полиции, а также педагогов, врачей и волонтеров.

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