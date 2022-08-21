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В Херсонской области оккупанты вместо украинской стелы установили бюст Ленину

Фото: оккупанты устанавливают в Херсонской области советские памятники (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном поселке Горностаевка Херсонской области российские военные установили на центральной площади памятник советскому революционеру Владимиру Ленину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Российские оккупанты в центре поселка разрушили стелу "Украина единая". Вместо нее установили памятник Ленину.

В Херсонской ОВА отметили, что оккупанты в регионе усиливают фильтрацию в канун Дня независимости. Российские военные проводят обыски и проверки.

"Ищут оружие, проверяют телефоны и компьютерную технику на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонском облсовете сообщили, что россияне на оккупированных территориях "охотятся" на участников АТО, сотрудников СБУ и полиции, а также педагогов, врачей и волонтеров.

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Херсонская область