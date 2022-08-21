В Херсонской области оккупанты вместо украинской стелы установили бюст Ленину

Во временно оккупированном поселке Горностаевка Херсонской области российские военные установили на центральной площади памятник советскому революционеру Владимиру Ленину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Российские оккупанты в центре поселка разрушили стелу "Украина единая". Вместо нее установили памятник Ленину.
В Херсонской ОВА отметили, что оккупанты в регионе усиливают фильтрацию в канун Дня независимости. Российские военные проводят обыски и проверки.
"Ищут оружие, проверяют телефоны и компьютерную технику на следы коммуникаций с СБУ или ВСУ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонском облсовете сообщили, что россияне на оккупированных территориях "охотятся" на участников АТО, сотрудников СБУ и полиции, а также педагогов, врачей и волонтеров.
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