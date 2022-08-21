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У Херсонській області окупанти замість української стели встановили бюст Леніну

Фото: окупанти встановлюють у Херсонській області радянські пам'ятники (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому селищі Горностаївка Херсонської області російські військові встановили на центральній площі пам'ятник радянському революціонеру Володимиру Леніну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Російські окупанти у центрі селища зруйнували стелу "Україна єдина". Замість неї встановили пам'ятник Леніну.

У Херсонській ОВА зазначили, що окупанти в регіоні посилюють фільтрацію напередодні Дня незалежності. Російські військові проводять обшуки та перевірки.

"Шукають зброю, перевіряють телефони та комп’ютерну техніку на сліди комунікацій з СБУ чи ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській облраді повідомили, що росіяни на окупованих територіях "полюють" на учасників АТО, співробітників СБУ та поліції, а також педагогів, лікарів та волонтерів.

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Херсонская область