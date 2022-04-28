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В Херсонской области оккупанты угрожают отправить администрации школ "отдохнуть в подвалы"

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Каховка, Четверг 28 апреля 2022 13:53
В Херсонской области оккупанты угрожают отправить администрации школ "отдохнуть в подвалы" Фото: в Каховке Херсонской области оккупанты угрожают администрациям школ "подвалами" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В оккупированной Каховке Херсонской области захватчики угрожают отправить администрации школ "отдохнуть в подвалы". Российские военные требуют у директоров учебных заведений ключи и документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Херсонщина. Либо отдаете ключи и документы, либо отправим "отдохнуть" в подвал. Это то, что оккупанты говорят администрациям школ в Каховке”, - написал в своем Facebook Хлань.

По его словам, оккупанты хотят, чтобы администрации школ отдали им всю технику, которую сотрудники учебных заведений спрятали от мародеров. Депутат добавил, что россияне уничтожают украинское образование в захваченном регионе. Он подчеркнул, что директоров и работников запугивают.

"Всего в городе планируют оставить две школы, какова будет судьба других - неизвестно. Работники напуганы. Они не уехали, остались на оккупированной территории, охраняют школу, имущество, рискуют", - отметил Хлань.

Напомним, на оккупированных территориях захватчики угрозами заставляют учителей обучать по российским программам.

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