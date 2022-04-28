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У Херсонській області окупанти погрожують відправити адміністрації шкіл "відпочити в підвали"

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Каховка, Четвер 28 квітня 2022 13:53
У Херсонській області окупанти погрожують відправити адміністрації шкіл "відпочити в підвали" Фото: у Каховці Херсонської області окупанти погрожують адміністраціям шкіл "підвалами" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В окупованій Каховці Херсонської області загарбники погрожують відправити адміністрації шкіл "відпочити в підвали". Російські військові вимагають у директорів навчальних закладів ключі та документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Херсонщина. Або віддаєте ключі і документи, або відправимо "відпочити" в підвал. Це те, що окупанти говорять адміністраціям шкіл у Каховці", - написав у своєму Facebook Хлань.

За його словами, окупанти хочуть, щоб адміністрації шкіл віддали їм всю техніку, яку співробітники навчальних закладів сховали від мародерів. Депутат додав, що росіяни знищують українську освіту в захопленому регіоні. Він підкреслив, що директорів і працівників залякують.

"Всього в місті планують залишити дві школи, якою буде доля інших - невідомо. Працівники налякані. Вони не поїхали, залишилися на окупованій території, охороняють школу, майно, ризикують", - зазначив Хлань.

Нагадаємо, на окупованих територіях загарбники погрозами змушують вчителів навчати за російськими програмами.

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