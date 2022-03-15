В Херсонской области оккупанты удерживают голову одного из сельсоветов

Российские оккупанты в Херсонской области заблокировали в сельском совете Чулаковки его голову Александра Мусиенко. По его словам, с ним постоянно рядом находятся вооруженные люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Я нахожусь на своем рабочем месте в сельском совете… Хочу объяснить, вчера записывая видеообращение, увидел некоторые комментарии, которые непонятные. Я хочу объяснить, что я тут нахожусь и рядом со мной находится не один десяток вооруженных до зубов военных. Даже вчера, когда записывалось видео, за кадром оставались люди с автоматами и контролировали все, что я говорю", - отметил Мусиенко.
Напомним, вчера стало известно, что мэра оккупированного Мелитополя Ивана Федорова вывезли в Луганск, где намерены "судить за терроризм".
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