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Оккупанты держат похищенного мэра Мелитополя в Луганске, - глава ОГА

Новина українською →
Луганск, Понедельник 14 марта 2022 23:23
Оккупанты держат похищенного мэра Мелитополя в Луганске, - глава ОГА Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (facebook.com/IvanFedorovMelitopol)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты держат похищенного мера Мелитополя Ивана Федорова в захваченном Луганске. О судьбе городского главы Днепрорудного Евгения Матвеева пока нет информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха.

"По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске", - написал в своем Telegram Старух.

По его словам, оккупанты инкриминируют Федорову дело о "терроризме".

Глава ОГА добавил, что мэр Днепрорудного Евгений Матвеев тоже находится в плену оккупантов. Однако его судьба пока не известна.

Напомним, российские оккупанты похитили Ивана Федорова 11 марта. Конференция мэров США потребовала немедленно его освободить.

Отметим, 13 марта стало известно о похищении российскими оккупантами мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

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