У Херсонській області окупанти утримують голову однієї з сільрад

Російські окупанти в Херсонській області заблокували в сільській раді Чулаківки його голову Олександра Мусієнка. За його словами, з ним постійно поруч знаходяться озброєні люди.

"Я перебуваю на своєму робочому місці в сільській раді... Хочу пояснити, вчора записуючи відеозвернення, побачив деякі коментарі, які незрозумілі. Я хочу пояснити, що я тут перебуваю і поруч зі мною знаходиться не один десяток озброєних до зубів військових. Навіть вчора, коли записувалося відео, за кадром залишалися люди з автоматами і контролювали все, що я кажу", - зазначив Мусієнко.