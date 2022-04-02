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В Херсонской области оккупанты похитили еще одного мэра города

Фото: мэр Таврийска Николай Ризак (tavriysk ks ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты продолжают похищать городских голов в Херсонской области. На этот раз стало известно о похищении мэра Таврийска Николая Ризака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Херсон".

"Городского голову Таврийска Николай Ризака похитили российские военные, сообщила Таврическая городская территориальная община", - говорится в сообщении.

Указано, что с вечера 1 апреля отсутствует информация о местонахождении мэра Таврийска, требования оккупантов к Резаку также неизвестны.

Напомним, что 28 марта российские оккупанты похитили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича.

Добавим, как заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, российские оккупанты похитили по меньшей мере 30-40 мирных жителей региона. Сейчас по некоторым из них уточняется информация.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 38 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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