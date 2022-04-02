В Херсонской области оккупанты похитили еще одного мэра города

"Городского голову Таврийска Николай Ризака похитили российские военные, сообщила Таврическая городская территориальная община", - говорится в сообщении.

Указано, что с вечера 1 апреля отсутствует информация о местонахождении мэра Таврийска, требования оккупантов к Резаку также неизвестны.

Напомним, что 28 марта российские оккупанты похитили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича.

Добавим, как заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, российские оккупанты похитили по меньшей мере 30-40 мирных жителей региона. Сейчас по некоторым из них уточняется информация.

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