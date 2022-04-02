У Херсонській області окупанти викрали ще одного мера міста

"Міського голову Таврійська Миколу Різака викрали російські військові, повідомила Таврійська міська територіальна громада", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що з вечора 1 квітня відсутня інформація про місцеперебування мера Таврійська, вимоги окупантів до Різака також невідомі.

Нагадаємо, що 28 березня російські окупанти викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича.

Додамо, як заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, російські окупанти викрали щонайменше 30-40 мирних жителів регіону. Наразі по деяким з них уточнюється інформація.

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