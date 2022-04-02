RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області окупанти викрали ще одного мера міста

Фото: мер Таврійська Микола Різак (tavriysk ks ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують викрадати міських голів у Херсонській області. Цього разу стало відомо про викрадення мера Таврійська Миколи Різака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Херсон".

"Міського голову Таврійська Миколу Різака викрали російські військові, повідомила Таврійська міська територіальна громада", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що з вечора 1 квітня відсутня інформація про місцеперебування мера Таврійська, вимоги окупантів до Різака також невідомі.

Нагадаємо, що 28 березня російські окупанти викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича.

Додамо, як заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, російські окупанти викрали щонайменше 30-40 мирних жителів регіону. Наразі по деяким з них уточнюється інформація.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 38 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьОкуповані територіїВійна Росії проти України