В Херсонской области оккупанты похитили двух человек, охранявших порядок

По словам мэра, на Скадовском перекрестке подъехал автомобиль, маркированный "Z". В частности, россияне, которые были в нем, спросили людей о том, что они там делают.

Обвиняли их в том, что они якобы там следят за какими-то колоннами. Но это - безосновательно и нелогично. И двух мужчин забрали с собой", - сказал Бабич.

Он добавил, что никого не убили, "это их тактика такая, террористическая тактика, поэтому сохраняйте спокойствие".

Также он отметил, что ребята, которых похитили, ничего плохого не сделали, они охраняли общину.

Кроме того, информацию о похищении уже подали официально на уровне государства.