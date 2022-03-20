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В Херсонской области оккупанты похитили двух человек, охранявших порядок

Российские оккупанты похитили двух человек в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Херсонской области на Скадовском перекрестке 20 марта россияне похитили двух человек, охранявших порядок в Голопристанской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голопристанского городского голову Александра Бабича.

По словам мэра, на Скадовском перекрестке подъехал автомобиль, маркированный "Z". В частности, россияне, которые были в нем, спросили людей о том, что они там делают.

Обвиняли их в том, что они якобы там следят за какими-то колоннами. Но это - безосновательно и нелогично. И двух мужчин забрали с собой", - сказал Бабич.

Он добавил, что никого не убили, "это их тактика такая, террористическая тактика, поэтому сохраняйте спокойствие".

Также он отметил, что ребята, которых похитили, ничего плохого не сделали, они охраняли общину.

Кроме того, информацию о похищении уже подали официально на уровне государства.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты взяли в плен известного парамедика "Тайру".

Также мы писали, что в Чернигове оккупанты расстреляли машину, которая развозила воду.

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