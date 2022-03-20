У Херсонській області окупанти викрали двох людей, які охороняли порядок

За словами мера, на Скадовському перехресті під'їхав автомобіль, маркований "Z". Зокрема, росіяни, які були в ньому, запитали людей про те, що вони там роблять.

"Звинувачували їх у тому, що вони начебто там слідкують за якимись колонами. Але це - безпідставно та не логічно. І двох чоловіків забрали із собою", - сказав Бабич.

Він додав, що нікого не вбили, "це їхня тактика така, терористична тактика, тому зберігайте спокій".

Також він наголосив, що хлопці, яких викрали, нічого поганого не зробили, вони охороняли громаду.

Окрім того, інформацію про викрадення вже подали офіційно на рівні держави.