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У Херсонській області окупанти викрали двох людей, які охороняли порядок

Російські окупнати викрали двої людей у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області на Скадовському перехресті 20 березня росіяни викрали двох людей, які охороняли порядок у Голопристанській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голопристанського міського голову Олександра Бабича.

За словами мера, на Скадовському перехресті під'їхав автомобіль, маркований "Z". Зокрема, росіяни, які були в ньому, запитали людей про те, що вони там роблять.

"Звинувачували їх у тому, що вони начебто там слідкують за якимись колонами. Але це - безпідставно та не логічно. І двох чоловіків забрали із собою", - сказав Бабич.

Він додав, що нікого не вбили, "це їхня тактика така, терористична тактика, тому зберігайте спокій".

Також він наголосив, що хлопці, яких викрали, нічого поганого не зробили, вони охороняли громаду.

Окрім того, інформацію про викрадення вже подали офіційно на рівні держави.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти взяли у полон відомого парамедика "Тайру".

Також ми писали, що у Чернігові окупанти розстріляли машину, яка розвозила воду.

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