В Херсонской области оккупанты планируют закрыть "зеленые коридоры", - Денисова

"Оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей", - написала в Facebook омбудсмен.

По ее словам, в селе Золотая Балка Херсонской области представители оккупационной администрации провели собрание с местным населением. Захватчики объявили, что "зеленых коридоров" больше не будет, жителям запретили покидать населенный пункт.

Кроме того, оккупанты предупредили, что в случае обстрела их позиций Вооруженными силами Украины, российские войска начнут обстрел населенного пункта. В селе захватчики обходят дома местных жителей и проводят обыски.

По данным Национальной полиции Украины, с начала оккупации Херсонской области в плен были захвачены 76 украинцев, 36 из них уже освободили.