В Херсонской области оккупанты планируют закрыть "зеленые коридоры", - Денисова

Российские оккупанты хотят полностью перекрыть поставки украинскими властями гуманитарной помощи жителям Херсонской области. Захватчики предупредили местно население, что "зеленых коридоров" больше не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
"Оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинских властей", - написала в Facebook омбудсмен.
По ее словам, в селе Золотая Балка Херсонской области представители оккупационной администрации провели собрание с местным населением. Захватчики объявили, что "зеленых коридоров" больше не будет, жителям запретили покидать населенный пункт.
Кроме того, оккупанты предупредили, что в случае обстрела их позиций Вооруженными силами Украины, российские войска начнут обстрел населенного пункта. В селе захватчики обходят дома местных жителей и проводят обыски.
По данным Национальной полиции Украины, с начала оккупации Херсонской области в плен были захвачены 76 украинцев, 36 из них уже освободили.
Напомним, в Херсонской области оккупанты готовят так называемый "референдум" по образованию "Херсонской народной республики". Жителей планируют принудительно согнать на "голосование" в конце апреля - начале мая текущего года.
Отметим, после захвата Херсонской области оккупанты запланировали "мобилизовать" жителей оккупированных районов.
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