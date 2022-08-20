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В Херсонской области оккупантам раздают листовки для "защиты" от спутника ICEYE

Фото: оккупантам раздают листовки для "защиты" от спутника ICEYE (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты боятся спутника ICEYE, доступ к которому получат украинские военные. Российское командование в Херсонской области успокаивает солдат листовками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную группировку войск "Каховка" в Facebook.

Оккупационные власти в Херсонской области напечатали специальные листовки с рекомендациями для "защиты" от спутника. Таким образом оккупанты пытаются успокоить свои подразделения.

Солдатам РФ для "избежания влияния спутника" советуют меньше использовать интернет, смотреть только российские государственные телеканалы как единственный достоверный источник информации.

Также оккупантов просят не скапливаться на открытой местности, более качественно маскировать позиции и контролировать работу станций радиоэлектронной борьбы, часто изменяя их размещение.

Фото: в Херсонской области оккупантам раздаются листовки для защиты от спутника (facebook.com/ouvKakhovka)

Напомним, фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, в чем уникальность этого спутника.

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