У Херсонській області окупантам роздають листівки для "захисту" від супутника ICEYE

Окупаційна влада у Херсонській області надрукувала спеціальні листівки з рекомендаціями для "захисту" від супутника. Таким чином окупанти намагаються заспокоїти свої підрозділи.

Солдатам РФ для "уникнення впливу супутника" радять менше використовувати інтернет, дивитися лише російські державні телеканали як єдине достовірне джерело інформації.

Також окупантів просять не скупчуватися на відкритій місцевості, більш якісно маскувать позиції та контролювати роботу станцій радіоелектронної боротьби, часто змінюючи їх розміщення.

Фото: у Херсонській області окупантам роздаються листівки для захисту від супутника (facebook.com/ouvKakhovka)