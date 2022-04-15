В Херсонской области обменяли 4 пленных российских военных на 5 бойцов ВСУ

В Херсонской области провели очередной обмен пленными, во время которого удалось вернуть пятерых украинских военнослужащих. Взамен мы передали России четверых ее военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что совершению такого обмена предшествовали непростые переговоры с российской стороной.
"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Пасад-Покровское, где 4 пленных российских военных было обменено на 5 наших", - говорится в сообщении.
Также в ОК "Юг" рассказали, что за текущие сутки на южных рубежах обороны наши бойцы нанесли рашистам существенные потери: были уничтожены 39 оккупантов и 4 единицы техники (боевые бронированные машины и БПЛА).
Ранее сообщалось, что 14 апреля Украина и Россия провели четвертый обмен пленными. По его результатам мы вернули 30 наших граждан - 22 военнослужащих и 8 гражданских.
Также мы писали, что Украина ведет переговоры об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии, которых захватила российская армия во время оккупации ЧАЭС.
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