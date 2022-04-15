У Херсонській області обміняли 4 полонених російських військових на 5 бійців ЗСУ

У Херсонській області провели черговий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути п'ятьох українських військовослужбовців. Натомість ми передали Росії чотирьох її військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".
Зазначається, що здійсненню такого обміну передували непрості переговори з російською стороною.
"Після напружених перемовин, вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Пасад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших", - йдеться в повідомленні.
Також в ОК "Південь" розповіли, що за поточну добу на південних рубежах оборони наші бійці завдали рашистам суттєвих втрат: були знищені 39 окупантів і 4 одиниці техніки (бойові броньовані машини і БПЛА).
Раніше повідомлялося, що 14 квітня Україна і Росія провели четвертий обмін полоненими. За його результатами ми повернули 30 наших громадян - 22 військовослужбовців і 8 цивільних.
Також ми писали, що Україна веде переговори про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, яких захопила російська армія під час окупації ЧАЕС.
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