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В Херсонской области обменяли 4 пленных российских военных на 5 бойцов ВСУ

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Херсонская область, Пятница 15 апреля 2022 04:22
В Херсонской области обменяли 4 пленных российских военных на 5 бойцов ВСУ Фото: Украина вернула 5 бойцов ВСУ из российского плена (zsu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Херсонской области провели очередной обмен пленными, во время которого удалось вернуть пятерых украинских военнослужащих. Взамен мы передали России четверых ее военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что совершению такого обмена предшествовали непростые переговоры с российской стороной.

"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Пасад-Покровское, где 4 пленных российских военных было обменено на 5 наших", - говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" рассказали, что за текущие сутки на южных рубежах обороны наши бойцы нанесли рашистам существенные потери: были уничтожены 39 оккупантов и 4 единицы техники (боевые бронированные машины и БПЛА).

Ранее сообщалось, что 14 апреля Украина и Россия провели четвертый обмен пленными. По его результатам мы вернули 30 наших граждан - 22 военнослужащих и 8 гражданских.

Также мы писали, что Украина ведет переговоры об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии, которых захватила российская армия во время оккупации ЧАЭС.

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Херсонская область Обмен пленными Война России против Украины
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