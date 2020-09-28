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Поврежденные дома и отсутствие газа: последствия урагана в Херсонской области

Великая Александровка, Понедельник 28 сентября 2020 08:57
Поврежденные дома и отсутствие газа: последствия урагана в Херсонской области
Фото: последствия непогоды в Великой Александровке (hr.npu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В поселке Великая Александровка Херсонской области из-за непогоды повреждены более 30 частных жилых дома. Около 10% всего населения остались без газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, из-за непогоды были частично повреждены кровли 32 домов, школа №1 и здания АО "Херсонгаз". Также произошло повреждение трубы местной газовой сети в связи с чем без газоснабжения остались 710 абонентов (общая численность населения поселка составляет около 7 тысяч человек).

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС распилены и убраны 31 поваленное дерево, 3 электроопоры. От ГСЧС привлекалось 16 человек личного состава и 3 единицы техники", - сообщили спасатели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великой Александровке 27 сентября прошел ураган. Из некоторых домов были сорваны кровли. Поваленные деревья повредили провода на линиях электропередач и припаркованные автомобили.

Отметим, в результате непогоды в Украине без света остались почти 40 населенных пунктов в шести областях.

Также сообщалось, что сегодня в Украине дождливой погода будет лишь на западе страны. При этом температура воздуха составит от +18 до +26 градусов.

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