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У Херсонській області через негоду без газу залишаються понад 900 будинків

Велика Олександрівка, Вівторок 29 вересня 2020 08:56
У Херсонській області через негоду без газу залишаються понад 900 будинків
Фото: співробітник служби газу (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У селищі Велика Олександрівка Херсонської області в результаті негоди без газу залишаються 903 абоненти. Також 199 приватних житлових будинків залишаються пошкодженими.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всього в результаті негоди, що пройшла 27 вересня, у селищі були пошкоджені 239 житлових будинків, з них 40 - відновлені власними коштами місцевими жителями.

"Триває ремонт місцевої газової мережі (без газопостачання 903 абоненти). Пошкоджено лісових насаджень на площі 151 га", - додали рятувальники.

Жертв і постраждалих в результаті негоди немає. Всього підрозділами ДСНС прибрано 131 повалене дерево (залишилося прибрати ще 20) і 3 електроопори.

Нагадаємо, у Великій Олександрівці 27 вересня пройшов ураган. З деяких будинків були зірвані покрівлі. Повалені дерева пошкодили проводу на лініях електропередач та припарковані автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що за станом на ранок 28 вересня, в результаті негоди в Україні без світла залишилися майже 40 населених пунктів у шести областях.

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