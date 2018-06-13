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В Херсонской области начали разминирование судна с боеприпасами, которое затонуло в Черном море

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 14:54
Фото: спасатель корабль (facebook.com/MNSKHERSON)
Фото: спасатель корабль (facebook.com/MNSKHERSON)

Судно с боеприпасами времен Второй мировой войны обнаружили на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе

В Херсонской области в Ягорлыцком заливе пиротехники и водолазы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям приступили к разминированию судна с боеприпасами времен Второй мировой войны, которое затонуло в Черном море. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Херсонской области в Facebook.

"Осуществлен переход экспедиционным судном "Снег" по маршруту м. Херсон - Ягорлыцкий залив и начаты подготовительные работы по проведению разминирования затопленного судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль был обнаружен на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе. Разминирование судна спасатели начали во вторник,12 июня.

 

12 червня групою піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення...

Опубліковано Головне Управління ДСНС України у Херсонській області 13 червня 2018 р.

Напомним, по информации Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, Российская Федерация после аннексии Крыма захватила до 90% от общих рыболовных ресурсов Украины в Черном море.

Так до аннексии Россией Крыма вылов в Черном море составлял до 50 тысяч тонн. Также в этом году в Азовском море украинские суб'субъекты выловили уже более 37 тыс. тонн.

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Теги публикации: Черное море, судно  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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