В Херсонской области начали разминирование судна с боеприпасами, которое затонуло в Черном море

Судно с боеприпасами времен Второй мировой войны обнаружили на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе

В Херсонской области в Ягорлыцком заливе пиротехники и водолазы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям приступили к разминированию судна с боеприпасами времен Второй мировой войны, которое затонуло в Черном море. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Херсонской области в Facebook.

"Осуществлен переход экспедиционным судном "Снег" по маршруту м. Херсон - Ягорлыцкий залив и начаты подготовительные работы по проведению разминирования затопленного судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль был обнаружен на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе. Разминирование судна спасатели начали во вторник,12 июня.

12 червня групою піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення... Опубліковано Головне Управління ДСНС України у Херсонській області 13 червня 2018 р.

Напомним, по информации Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, Российская Федерация после аннексии Крыма захватила до 90% от общих рыболовных ресурсов Украины в Черном море.

Так до аннексии Россией Крыма вылов в Черном море составлял до 50 тысяч тонн. Также в этом году в Азовском море украинские суб'субъекты выловили уже более 37 тыс. тонн.