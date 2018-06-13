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У Херсонській області почали розмінування судна з боєприпасами, що затонуло в Чорному морі

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 14:54
Фото: рятувальник корабель (facebook.com/MNSKHERSON)
Фото: рятувальник корабель (facebook.com/MNSKHERSON)

Судно із боєприпасами часів Другої світової війни виявили на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці

У Херсонській області в Ягорлицькій затоці піротехніки та водолази Держслужби з надзвичайних ситуацій розпочали розмінування судна із боєприпасами часів Другої світової війни, яке затонуло в Чорному морі. Про це йдеться у повідомленні ДСНС Херсонської області в Facebook.

"Здійснено перехід експедиційним судном "Снег" за маршрутом м. Херсон - Ягорлицька затока та розпочато підготовчі роботи з проведення розмінування затопленого судна", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що корабель був виявлений на території Голопристанського району в Ягорлицькій затоці. Розмінування судна рятувальники розпочали у вівторок,12 червня.

 

12 червня групою піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення...

Опубліковано Головне Управління ДСНС України у Херсонській області 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, за інформацією Державного агентства рибного господарства України, Російська Федерація після анексії Криму захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів України в Чорному морі.

Так до анексії Росією Криму вилов у Чорному морі становив до 50 тисяч тонн. Також у цьому році в Азовському морі українські суб'єкти господарювання виловили вже більше 37 тис. тонн.

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Теги публікації: Черное море, судно  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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