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В Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе

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Херсонская область, Четверг 26 августа 2021 13:11
В Херсонской области мужчина угрожал взорвать гранату в автобусе Фото: на правонарушителя составили административные материалы (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

Возле города Берислав в рейсовом автобусе 51-летний мужчина угрожал взорвать гранату в рейсовом автобусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Сообщается, что водитель автобуса "Мерседес Спринтер" позвонил в полицию и сообщил, что один из пассажиров словесно начал угрожать подрывом гранаты. В этот момент в автобусе находились 26 пассажиров.

Правоохранители прибыли на место происшествия и осмотрели вещи мужчины.

"При поверхностной проверке и осмотре вещей мужчины никаких подозрительных предметов полицейские не обнаружили" - сообщили в полиции.

Мужчина, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, объяснил правоохранителям, что хотел покурить, а водитель отказался сделать остановку.

На правонарушителя составили административные материалы по ст. 173 "Мелкое хулиганство"и ст. 178 "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде " КУоАП.

Напомним. что в Днепре 43-летний мужчина угрожал взорвать многоэтажный будникок.

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Херсонская область
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