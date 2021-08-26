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У Херсонській області чоловік погрожував підірвати гранату в автобусі

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Херсонська область, Четвер 26 серпня 2021 13:11
У Херсонській області чоловік погрожував підірвати гранату в автобусі Фото: на правопорушника склали адміністративні матеріали (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

Біля міста Берислав у рейсовому автобусі 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату в рейсовому автобусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області.

Повідомляється, що водій автобуса "Мерседес Спрінтер" зателефонував до поліціїї та повідомив, що один із пасажирів словесно почав погрожувати підривом гранати. В цей момент у автобусі знаходились 26 пасажирів.

Правоохоронці прибули на місце події та оглянули речі чоловіка.

"При поверхневій перевірці та огляді речей чоловіка ніяких підозрілих предметів поліцейські не виявили" - повідомили в поліції.

Чоловік, у якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння, пояснив правоохоронцям, що хотів покурити, а водій відмовився зробити зупинку.

На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст.173 "Дрібне хуліганство" та ст.178 "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді" КУпАП.

Нагадаємо. що в Дніпрі 43-річний чоловік погрожував підірвати багатоповерховий будникок.

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Херсонская область
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