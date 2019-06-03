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В Херсонской области молния убила девушку

Новости » Происшествия    03.06.2019 - 22:42
В Херсонской области молния убила девушку
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Молния поразила девушку во время сбора клубники

В Херсонской области 3 июня молния убила девушку во время сбора клубники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новий день".

Сообщается, что 3 июня группа работников из Николаева утром приехала собирать клубнику на плантацию возле села Раденское Алешковского района Херсонской области. Однако сразу же ухудшилась погода, в частности раздался гром, и сразу же ударила молния. Разряд атмосферного электричества поразил 17-летнюю девушку, которая не успела никуда скрыться.

Смерть от удара молнии была мгновенной, реанимировать пациентку не удалось, сообщают в областном территориальном Центре экстренной медицинской помощи. По его данным, другие участники полевых работ не пострадали.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался

Ранее сообщалось, что в Жовковском районе Львовской области молния убила человека.

Кроме того, в Винницкой области из-за удара молнии пострадало несколько человек.

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