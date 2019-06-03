У Херсонській області блискавка вбила дівчину

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Блискавка вразила дівчину під час збору полуниці

В Херсонській області 3 червня блискавка вбила дівчину під час збору полуниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новий день".

Повідомляється, що 3 червня група працівників з Миколаєва вранці приїхала збирати полуницю на плантацію біля села Раденское Алешковського району Херсонської області. Однак відразу ж погіршилася погода, зокрема пролунав грім, і відразу ж вдарила блискавка. Розряд атмосферної електрики побив 17-річну дівчину, яка не встигла нікуди сховатися.

Смерть від удару блискавки була миттєвою, реанімувати пацієнтку не вдалося, повідомляють в обласному територіальному Центрі екстреної медичної допомоги. За його даними, інші учасники польових робіт не постраждали.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в місті Сокаль Львівської області блискавка вразила подружню пару. В результаті інциденту чоловік помер

Раніше повідомлялося, що у Жовківському районі Львівської області блискавка вбила людину.

Крім того, у Вінницькій області через удар блискавки постраждало кілька людей.