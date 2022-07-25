В Херсонской области ликвидировали командно-наблюдательный пункт Росгвардии

Украинские защитники остановили контрнаступление оккупантов в Херсонской области, а также уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.
Она напомнила, что военные операции и их этапы являются секретной информацией, которую нельзя разглашать. Это может помочь врагу.
"Именно результаты информационной нестабильности у некоторых лиц откликнулись вчера таким контрнаступлением, который в Бориславском районе оккупанты попытались в двух направлениях сделать, но не имели успеха, и наши позиции остались укрепленными, прочными", - заявила Гуменюк.
По ее словам, оккупанты отошли на крайний рубеж обороны и укрепились железобетонными конструкциями. Она объяснила, что сейчас на юге применяется контрбатарейная тактика и идет дистанционная работа.
Гуменюк добавила, что вчерашние авиационные удары, в результате которых был уничтожен командно-наблюдательный пункт Росгвардии, деморализуют врага.
"Это "обезглавливание" командования оккупантов, конечно, создает определенную дезориентацию в рядах врага, и это нам на руку. Наше продвижение может быть более эффективным", - добавила пресс-секретарь.
Напомним, что ВСУ продолжают проводить контрнаступление в Херсонской области и взяли под контроль несколько важных объектов.
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