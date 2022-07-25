У Херсонській области ліквідували командно-спостережний пункт Росгвардії

Вона нагадала, що військові операції та їх етапи є секретною інформацію, яку не можна розголошувати. Це може допомогти ворогу.

"Саме результати інформаційної нестабільності у деяких осіб відгукнулись вчора таким контрнаступом, який в Бориславському районі окупанти спробували у двох напрямках зробити, але не мали успіху, і наші позиції лишились укріпленими, міцними", - заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти відійшли на крайній рубіж оборони та укріпилися залізобетонними конструкціями. Вона пояснила, що зараз на півдні застосовується контрбатарейна тактика та йде дистанційна робота.

Гуменюк додала, що вчорашні авіаційні удари, внаслідок яких був знищений командно-спостережний пункт Росгвардії, деморалізують ворога.

"Це "обезголовлення" командування окупантів, звісно, створює певну дезорієнтацію в рядах ворога, і це нам на руку. Наше просування може бути більш ефективним", - додала речниця.