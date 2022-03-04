UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Херсонской области исчезла мобильная связь

Автор: Каролина Гайдук

В Херсоне и в области не работает мобильная связь. По словам главы областной администрации, в области работает только WiFi.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Геннадия Лагуты.

"Оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонской области. В настоящее время работает только WiFi. Выясняем ситуацию!", - отметил глава ОГА.

Отметим, что абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. Такие меры необходимы для того, чтобы российские военные не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.

Отметим, что все аварийные бригады "ДТЭК Сети" задействованы в ликвидации последствий вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре и скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВторжение России в Украину