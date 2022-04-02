В Херсонской области более 18 тысяч жителей остаются без газа

Кроме того, в 67 населенных пунктов области отсутствует электроснабжение.

В Херсонском районе есть потребность в медикаментах и продуктах. В некоторых населенных пунктах нет света, газа и воды.

В Великоалександровской общине горит лес. Существует нехватка продуктов. В Калиновской общине ситуация критическая, есть погибшие и раненые, нужен коридор для эвакуации населения.

В большинстве районах ситуация нестабильна, поскольку некоторые населенные пункты оккупированы российскими военными и ведутся боевые действия.