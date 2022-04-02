RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області понад 18 тисяч жителів залишаються без газу

Фото: у Херсонській області частково відсутнє газопостачання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області станом на 2 квітня без газопостання залишаються понад 18 тисяч жителів регіону. Газ відсутній у 21 населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської обласної державної адміністрації.

Крім того, у 67 населених пунктів області відсутнє електропостачання.

У Херсонському районі є потреба у медикаментах та харчах. У деяких населених пунктах немає світла, газу і води.

У Великоолександрівській громаді горить ліс. Існує нестача продуктів. У Калинівській громаді ситуація критична, є загиблі і поранені, потрібен коридор для евакуації населення.

У більшості районах ситуація нестабільна, оскільки деякі населені пункти окуповані російськими військовими та ведуться бойові дії.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області окупанти викрали активіста і колишнього депутата міської ради Олега Кожем'якіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України