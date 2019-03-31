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У Херсонській обл. виборча дільниця відкрилася без бюлетенів

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 11:18
У Херсонській обл. виборча дільниця відкрилася без бюлетенів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

О 10:30 ОВК №185 тільки отримала бюлетені від ЦВК

У Херсонській обл. на виборах президента України ДВК №650386 (185-ий округ) не встигла отримати додаткові бюлетені від ОВК, але відкрилась й пропонує виборцям почекати, доки привезуть бюлетені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію громадянської мережі ОПОРА.

Як зазначається, станом на 10:30 ОВК № 185 тільки отримала бюлетені від ЦВК.

Станом на ранкове засідання комісія виборчої дільниці ще не отримала бюлетені, проте проголосувала за відкриття. Результатом цього стало те, що виборці, які приходять на дільницю, не можуть проголосувати та починають сваритися з членами комісії.

"О 10:30 ОВК №185 тільки отримала бюлетені від ЦВК. Чотири члени комісії проголосували проти їх прийняття та склали окрему думку, проте більшістю голосів рішення було прийнято", - додали в організації.

Окрім того, на ДВК №650386, що знаходиться в селі Нижні Сірогози в межах 185-го виборчого округу, було зіпсовано 1 тис. 293 бюлетені, де члени комісії поставили штамп "Вибув" навпроти прізвища кандидата в президенти Олександра Мороза, бо почули таку інформацію по телебаченню.

Раніше РБК-Україна писало, що у більшості регіонів України спостерігачі Комітету виборців України зафіксували на дільницях присутність осіб із символікою одного з кандидатів.

Також повідомлялося, що у Житомирській області на дільниці у Коростені комісія дозволила виборцям проголосувати до 8 години ранку. Окрім того, було зафіксовано голосування виборців без паспортів.

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