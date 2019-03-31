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КИУ фиксирует нарушения на участках в большинстве регионов Украины

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 10:52
КИУ фиксирует нарушения на участках в большинстве регионов Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, было зафиксировано агитацию и порчу бюллетеней

На выборах президента Украины в большинстве регионов Украины наблюдатели Комитета избирателей Украины (КИУ) зафиксировали на участках присутствие лиц с символикой одного из кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КИУ на странице в Facebook.

Как отмечается, эти лица являются наблюдателями от кандидата и одежде имеют бейджи с надписью, что может восприниматься избирателями как агитационные. КИУ отмечает, что агитация в день голосования, в том числе, в помещении избирательных участков, запрещена.

"В Херсонской области в ТИО 185 члены одной из УИК испортили бюллетени, поставив напротив одного из кандидатов штамп "выбыл". Члены комиссии отметили, что увидели по телевизору заявление О. Мороза о снятии с выборов, а поэтому ошибочно проставили штамп "выбыл" напротив его фамилии. Печать выбыл комиссия нашла в документах УИК, которая работала на предыдущих выборах. Как результат - комиссия не начала утром свою работу. Ожидают новые бюллетени с ЦИК. При этом уже есть избиратели, которые не смогли проголосовать", - говорится в сообщении.

В Скадовске члены одной из УИК сами определили, какие из кандидатов являются техническими, а какие нуждаются в голосах избирателей и отложили в сторону плакать технических кандидатов и развесили всех остальных.

В Николаевской области (округ №128, участок 480830) в 08:07 комиссия еще не закончила утреннее подготовительное заседание, не были вброшены контрольные листы в урны для голосования, но при этом участок открыли для избирателей. Когда комиссия еще подписывала контрольные талоны, уже было начато выдачу бюллетеней для голосования. Часть избирателей проголосовали и ждали завершения процедур с заполненными бюллетенями.

"На этом же округе участок №480868 не открылась вовремя из-за отсутствия кворума. ОИК №128 было принято решение о досрочном прекращении полномочий члена комиссии и назначении нового", - добавили в КИУ.

Кроме того, как сообщается, на Закарпатье в помещении одного из участков на пеньке на открытом месте поставлены топор.

КИУ фиксирует нарушения на участках в большинстве регионов Украины

КИУ фиксирует нарушения на участках в большинстве регионов УкраиныРанее РБК-Украина писало, что в Киеве на выборах президента Украины 8 участков начали работу с опозданием.

Также сообщалось, что в Житомирской области на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8 часов утра. Кроме того, было зафиксировано голосование избирателей без паспортов.

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