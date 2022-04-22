В Херсонской и Николаевской областях ситуация остается напряженной, - ОК "Юг"

Запланированный на сегодняшний день "зеленый коридор" из оккупированных сел из Херсонской в Днепропетровскую область не сработал.

Оккупанты не сдержали договоренностей, не прекратили обстрелы и задержали эвакуационную колонну на блокпосту. Машины были вынуждены вернуться и не смогли вывезти людей из оккупированных сел.

Противник продолжает искать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей. ВСУ отразили две атаки оккупантов при попытке продвинуться в админграницу с Николаевской областью. После того как захватчики понесли потери, они отступили.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями за день нанесено поражение 15 целей противника.

Потери врага на южном оборонном рубеже в эти сутки составляют 51 солдат и 14 единиц техники. Захватчики остались без очередного танка Т-72, без еще одной реактивной системы залпового огня. Их силы уменьшилось на 9 единиц бронированной и 3 автомобильные техники.

"В Черном море корабельная группировка переформатировалась и продолжала проведение поисковых мероприятий вокруг места затопления флагмана черноморского флота. Их расположение красноречиво свидетельствует о сохранении угрозы ракетных ударов", - говорится в сообщении.

В Одесской области нейтрализован центр пророссийского общественного объединения, у которого была цель расшатать ситуацию на юге.

Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов.