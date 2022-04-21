США считают заявления Путина и Шойгу по захвату Мариуполя дезинформацией

Госдепартамент США считает заявления Владимира Путина и Сергея Шойгу о якобы захваченном Мариуполе дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные продолжают удерживать позиции в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, есть все основания полагать, что шоу президента Путина и его министра обороны для СМИ - это еще одна дезинформация из заезженной пьесы Кремля.

"Украинские силы продолжают удерживать свои позиции (в Мариуполе - ред.)", - цитирует издание заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

Напомним, утром 21 апреля Шойгу доложил Путину о якобы полном захвате Мариуполя. После этого глава Кремля приказал отметить штурм "Азовстали".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский опроверг полный захват российскими оккупантами Мариуполя.

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