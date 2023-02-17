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В Херсонском районе мужчина подорвался на российской мине

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Херсон, Пятница 17 февраля 2023 16:34
В Херсонском районе мужчина подорвался на российской мине Фото: в Херсонском районе мужчина подорвался на российской мине 17 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 17 февраля, в деревне Александровка Херсонского района 31-летний мужчина подорвался на российской мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Это произошло на берегу пруда. Пострадавший потерял стопу. На место взрыва выехала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ОВА еще раз напомнили, что нельзя передвигаться по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники! Опасно посещать лесополосы, поля, побережья водоемов и пустыри.

"Если вы заметили подозрительный предмет, немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке полицейским или спасателям", - добавили в администрации.

Как сообщалось, 12 февраля, автомобиль, в котором находились двое мужчин, взорвался на мине в Бериславском районе Херсонской области. Оба погибли.

Также 11 февраля в Бериславском районе Херсонской области двое местных жителей взорвались на вражеских минах. Их обоих доставили в больницу.

Напомним, в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мине "Лепесток", оставленной оккупантами, подорвался местный житель.

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