На Херсонському напрямку ЗСУ б'ють по тилах росіян. Нове про ситуацію на фронті

"На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", - розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.

Крім того, за словами спікера, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

"Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додав він.

Що відбувається на інших ділянках фронту?

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили понад 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Васюківка та Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області, де ЗСУ відбито понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.