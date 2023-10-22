На Херсонском направлении ВСУ бьют по тылам россиян. Новое о ситуации на фронте

"На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника", – рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.

Кроме того, по словам спикера, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

"Наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавил он.

Что происходит на других участках фронта?

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили более 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и Победы Донецкой области, где ВСУ отражены более 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях ВСУ отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.