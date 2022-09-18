В Сватово прогремел взрыв в "отеле" оккупантов: Гайдай назвал потери врага

Сегодня, 18 сентября, ночью в Сватово (Луганская область) в здании автостанции, которая была отелем для российских военных, прогремел взрыв. В результате инцидента погибли сотни вражеских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram .

"Сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в здании, где оккупанты сделали себе отель. И где-то около 200 солдат российской армии там погибли", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что россияне стягивают войска к линии фронта и готовятся к обороне, но "склады также взрываются и с боекомплектом будут определенные проблемы".