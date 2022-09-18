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В Сватово прогремел взрыв в "отеле" оккупантов: Гайдай назвал потери врага

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Воскресенье 18 сентября 2022 22:24
В Сватово прогремел взрыв в "отеле" оккупантов: Гайдай назвал потери врага Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (tribun)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 18 сентября, ночью в Сватово (Луганская область) в здании автостанции, которая была отелем для российских военных, прогремел взрыв. В результате инцидента погибли сотни вражеских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Сегодня ночью в Сватово произошел взрыв в здании, где оккупанты сделали себе отель. И где-то около 200 солдат российской армии там погибли", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что россияне стягивают войска к линии фронта и готовятся к обороне, но "склады также взрываются и с боекомплектом будут определенные проблемы".

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что в Луганской области не удастся провести отопительный сезон, поскольку россияне уничтожили всю необходимую инфраструктуру.

Также мы писали, что, по словам Гайдая, в так называемой "ЛНР" начались разборки среди местного "руководства" на фоне ликвидации "генпрокурора".

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