В херсонском ресторане неизвестные расстреляли из автоматов трех оккупантов

Неизвестные расстреляли трех российских оккупантов в одном из ресторанов Херсона. Предварительно известно, что двое из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook .

Отмечается, что событие произошло на днях в одном из заведений, когда российские военные заказывали шашлык. Неизвестные из автоматов расстреляли оккупантов.

Двое из них погибли, еще один получил ранения. Его отправили в одну из больниц Крыма.