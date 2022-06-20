В херсонском ресторане неизвестные расстреляли из автоматов трех оккупантов
Фото: в Херсоне расстреляли трех оккупантов (Getty Images )
Неизвестные расстреляли трех российских оккупантов в одном из ресторанов Херсона. Предварительно известно, что двое из них погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.
Отмечается, что событие произошло на днях в одном из заведений, когда российские военные заказывали шашлык. Неизвестные из автоматов расстреляли оккупантов.
Двое из них погибли, еще один получил ранения. Его отправили в одну из больниц Крыма.
Напомним, по словам мэра Мелитополя, украинские войска продвигаются в сторону Херсона. Он считает, что город освободят в ближайшие недели.
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