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В херсонском ресторане неизвестные расстреляли из автоматов трех оккупантов

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Херсон, Понедельник 20 июня 2022 12:34
В херсонском ресторане неизвестные расстреляли из автоматов трех оккупантов Фото: в Херсоне расстреляли трех оккупантов (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные расстреляли трех российских оккупантов в одном из ресторанов Херсона. Предварительно известно, что двое из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что событие произошло на днях в одном из заведений, когда российские военные заказывали шашлык. Неизвестные из автоматов расстреляли оккупантов.

Двое из них погибли, еще один получил ранения. Его отправили в одну из больниц Крыма.

Напомним, по словам мэра Мелитополя, украинские войска продвигаются в сторону Херсона. Он считает, что город освободят в ближайшие недели.

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