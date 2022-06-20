У херсонському ресторані невідомі розстріляли з автоматів трьох окупантів
Фото: у Херсоні розстріляли трьох окупантів (Getty Images)
Невідомі розстріляли трьох російських окупантів в одному з ресторанів Херсона. Попередньо відомо, що двоє з них загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.
Зазначається, що подія сталася днями в одному із закладів, коли російські військові замовляли шашлик. Невідомі зі автоматів розстріляли окупантів.
Двоє з них загинули, ще один отримав поранення. Його відправили в одну з лікарень Криму.
Нагадаємо, за словами мера Мелітополя, українські війська просуваються у бік Херсона. Він вважає, що місто звільнять в найближчі тижні.
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