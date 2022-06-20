У херсонському ресторані невідомі розстріляли з автоматів трьох окупантів

Невідомі розстріляли трьох російських окупантів в одному з ресторанів Херсона. Попередньо відомо, що двоє з них загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" в Facebook.

Зазначається, що подія сталася днями в одному із закладів, коли російські військові замовляли шашлик. Невідомі зі автоматів розстріляли окупантів. Двоє з них загинули, ще один отримав поранення. Його відправили в одну з лікарень Криму.