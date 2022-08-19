В Херсонском облсовете объяснили, зачем россияне отключали мобильную связь

В Херсоне в пятницу 19 августа исчезновение мобильной связи и интернета местных провайдеров объяснили возможным перемещением российской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника председателя Херсонской ОВА Сергея Хланя.
"Сегодня проблемы с орковской связью, вероятно перегоняли технику, потому что "отключение" очень часто совпадает именно с перемещением их военных", - заявил Хлань.
Также советник главы Херсонской ОВА рассказал, что россияне увеличили количество блокпостов, а в некоторых общинах начали устраивать так называемую перепись населения.
Хлань вспомнил, что предыдущая попытка сделать перепись в Геническом районе была не успешной для русских.
Напомним, что сегодня в Херсоне пропала мобильная связь и интернет.
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