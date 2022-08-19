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В Херсонській облраді пояснили, навіщо росіяни відключали мобільний зв'язок

Фото: В Херсонській облраді пояснили, навіщо росіяни відключали мобільний зв'язок (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Херсоні в п'ятницю 19 серпня зникнення мобільного зв'язку та інтернету місцевих провайдерів пояснили можливим переміщенням російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.

"Сьогодні проблеми з орківським зв’язком, вірогідно переганяли техніку, бо "відключення" дуже часто збігається саме з переміщенням їхніх військових", - заявив Хлань.

Також радника голови Херсонської ОВА розповів, що росіяни збільшили кількість блокпостів, а в деяких громадах почали влаштовувати так званий перепис населення.

Хлань пригадав, що попередня спроба зробити перепис в Генічеському районі була не успішною для росіян.

Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні зник мобільний зв'язок та інтернет.

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Херсонская область