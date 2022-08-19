В Херсонській облраді пояснили, навіщо росіяни відключали мобільний зв'язок

У Херсоні в п'ятницю 19 серпня зникнення мобільного зв'язку та інтернету місцевих провайдерів пояснили можливим переміщенням російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя .

"Сьогодні проблеми з орківським зв’язком, вірогідно переганяли техніку, бо "відключення" дуже часто збігається саме з переміщенням їхніх військових", - заявив Хлань.

Також радника голови Херсонської ОВА розповів, що росіяни збільшили кількість блокпостів, а в деяких громадах почали влаштовувати так званий перепис населення.

Хлань пригадав, що попередня спроба зробити перепис в Генічеському районі була не успішною для росіян.