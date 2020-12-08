Херсонского налоговика задержали на взятке: давил на бизнес

Силовики задержали начальника одного из подразделений Государственной налоговой службы по Херсонской области и Крыму. По данным следствия, чиновник требовал у предпринимателя 3000 долларов за разблокировку налоговых накладных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В сообщении говорится, что речь идет о начальнике одного из отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, Автономной республике Крым и Севастополе. Его задержали и сообщили о подозрении в получении взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник требовал 3000 долларов США за исключение предприятия из группы "рискованных", разблокировку налоговых накладных и непрепятствование его работе в будущем.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни за систематическое получение взяток от водителей. За смену он получал более 60 000 гривен.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской районной государственной администрации, которого в начале ноября его задержали на взятке.