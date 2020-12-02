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СБУ разоблачила инспектора Галицкой таможни на систематических взятках

Яворов, Среда 02 декабря 2020 03:15
СБУ разоблачила инспектора Галицкой таможни на систематических взятках
Фото: задержание взяточника (СБУ)
Автор: Даша Харченко

Служба безопасности Украины задержала инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни за систематическое получение взятки от водителей. За смену он получал свыше 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник организовал коррупционную схему во время таможенного оформления автомобилей. За фиксированную сумму денежных средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу.

За одну смену таможенник получал от 60 тысяч гривен взяток. На своей должности он проработал 1,5 месяца, пробыв 15 дежурств.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о рекордной взятке в 5 млн долларов. Деньги предназначались руководству антикоррупционных органов за закрытие дела экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. По версии следствия, взятка предназначалась для того, чтобы Холодницкий закрыл дело Злочевского, которого подозревают в причастности к хищению стабилизационного кредита НБУ, выданного "Реал Банку".

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