Херсонського податківця затримали на хабарі: тиснув на бізнес

Силовики затримали начальника одного з підрозділів Державної податкової служби по Херсонській області та Криму. За даними слідства, посадовець вимагав у підприємця 3000 доларів за розблокування податкових накладних.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

У повідомленні говориться, що мова йде про начальника одного з відділів Головного управління Державної податкової служби в Херсонській області, Автономній республіці Крим та Севастополі. Його затримали і повідомили про підозру в отриманні хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України) .

За даними слідства, посадовець вимагав від 3000 доларів США за виключення підприємства з групи “ризикових”, розблокування податкових накладних та неперешкоджання його роботі у майбутньому.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Чернігівської районної державної адміністрації, якого на початку листопада його затримали на хабарі.