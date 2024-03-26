У Херсонській ОВА зафіксували збільшення дронових атак по Бериславському району

Російські окупанти стали частіше використовувати дрони для нанесення ударів по громадах Бериславського району в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
За його словами, росіяни обстріляли регіон і пошкодили багатоповерхівку, десятки приватних будинків, адмінбудівлі, освітні заклади, магазини та цивільні автомобілі
"Близько 15 населених пунктів потрапили під обстріл окупантів. Сьогодні росіяни вкотре вдарили по Бериславу скинувши з дрона вибуховий пристрій. Постраждав 52-річний чоловік, зараз він у лікарні", - сказав очільник області.
Прокудін наголосив, що атаки з дронів далеко не поодинокі, останнім часом в ОВА фіксують збільшену активність ворожих дронів у прибережних громадах Бериславського району. Також чиновник заявив про підвищену активність ворожої авіації.
Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.
19 березня росіяни обстріляли авто з цивільними неподалік села Осокорівка. Постраждали люди.
Також повідомлялось, що російські війська атакували кількома дронами "Пункт незламності" у Херсонській області 23 березня. Троє людей отримали поранення.
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