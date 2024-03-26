У Херсонській ОВА зафіксували збільшення дронових атак по Бериславському району

За його словами, росіяни обстріляли регіон і пошкодили багатоповерхівку, десятки приватних будинків, адмінбудівлі, освітні заклади, магазини та цивільні автомобілі

"Близько 15 населених пунктів потрапили під обстріл окупантів. Сьогодні росіяни вкотре вдарили по Бериславу скинувши з дрона вибуховий пристрій. Постраждав 52-річний чоловік, зараз він у лікарні", - сказав очільник області.

Прокудін наголосив, що атаки з дронів далеко не поодинокі, останнім часом в ОВА фіксують збільшену активність ворожих дронів у прибережних громадах Бериславського району. Також чиновник заявив про підвищену активність ворожої авіації.

Ситуація у Херсонській області