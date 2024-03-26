В Херсонской ОВА зафиксировали увеличение дроновых атак по Бериславскому району

По его словам, россияне обстреляли регион и повредили многоэтажку, десятки частных домов, админздания, образовательные учреждения, магазины и гражданские автомобили

"Около 15 населенных пунктов попали под обстрел оккупантов. Сегодня россияне в очередной раз ударили по Бериславу сбросив с дрона взрывное устройство. Пострадал 52-летний мужчина, сейчас он в больнице", - сказал глава области.

Прокудин отметил, что атаки с дронов далеко не единичны, в последнее время в ОВА фиксируют увеличенную активность вражеских дронов в прибрежных общинах Бериславского района. Также чиновник заявил о повышенной активности вражеской авиации.

Ситуация в Херсонской области